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Красивый Вануату

Красивый Вануату

﻿﻿Всем привет, сегодня просто делюсь красивыми пейзажами, особо сказать нечего. Пляж Шампани, названный так потому, что цвет песка напоминает сверкающую воду Собака греется на песке Голубая пещера, как-то не совсем по-русски звучит)) не знаю как перевести В целом, мы пробыли в Вануату два месяца, и нам очень понравились люди и острова Вануату, огромные водопады, голубые реки в джунглях, красивая страна, рекомендую, если у вас есть возможность, намного круче, чем на Фиджи.

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