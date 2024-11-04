Красивый Вануату

﻿﻿Всем привет, сегодня просто делюсь красивыми пейзажами, особо сказать нечего. Пляж Шампани, названный так потому, что цвет песка напоминает сверкающую воду Собака греется на песке Голубая пещера, как-то не совсем по-русски звучит)) не знаю как перевести В целом, мы пробыли в Вануату два месяца, и нам очень понравились люди и острова Вануату, огромные водопады, голубые реки в джунглях, красивая страна, рекомендую, если у вас есть возможность, намного круче, чем на Фиджи.