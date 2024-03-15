МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта Все избирательные участки Москвы открылись для голосования на выборах президента РФ в 8:00, сообщила сегодня журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.