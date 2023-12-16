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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ребров об Эмери в «Спартаке»: «Привез психолога. Но не для команды, а личного. Мы, конечно, над этим посмеивались»

Ребров об Эмери в «Спартаке»: «Привез психолога. Но не для команды, а личного. Мы, конечно, над этим посмеивались»

«Эмери мы толком не знали, но ждали топ-тренера – все-таки с «Валенсией» занимал 3-е место в Ла Лиге.

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