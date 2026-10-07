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Царьград

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В Самаре для ветеранов СВО прошла ярмарка вакансий от 20 работодателей

В Самаре для ветеранов СВО прошла ярмарка вакансий от 20 работодателей

В Самаре на ярмарке вакансий, организованной совместно с территориальным кадровым центром, 20 работодателей представили участникам СВО предложения о работе в промышленности, логистике и административной сфере.

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