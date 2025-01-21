«Папа счастлив»: родители Мари Краймбрери одобрили помолвку дочери с Давой

Певица Мари Краймбрери намекнула, что родители одобрили ее помолвку с рэпером Давой. Хоть артистка и не раскрывает подробности их романа, но в последнее время все чаще признается, что счастлива с возлюбленным.
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