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Мода и Шоу-бизнес

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«Папа счастлив»: родители Мари Краймбрери одобрили помолвку дочери с Давой

«Папа счастлив»: родители Мари Краймбрери одобрили помолвку дочери с Давой

Певица Мари Краймбрери намекнула, что родители одобрили ее помолвку с рэпером Давой. Хоть артистка и не раскрывает подробности их романа, но в последнее время все чаще признается, что счастлива с возлюбленным.

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