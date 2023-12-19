Звезды подарили любовь: три знака зодиака, которым улыбается удача в декабре Елена ГалицкаяС наступлением зимнего Солнцестояния и вступлением Солнца в знак Козерога 22 декабря этого года, трое счастливчиков смогут насладиться не только праздничной атмосферой, но и удачей в любви.