Звезды подарили любовь: три знака зодиака, которым улыбается удача в декабре Елена ГалицкаяС наступлением зимнего Солнцестояния и вступлением Солнца в знак Козерога 22 декабря этого года, трое счастливчиков смогут насладиться не только праздничной атмосферой, но и удачей в любви.
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