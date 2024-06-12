Украина добилась отмены выступления Светланы Захаровой в Словении

Балерина сама родилась в Луцке Волынской области Украины Путин вручает награду Захаровой в 2019 году Фото: mk В Словении в рамках Люблянского фестиваля в этом году должно было состояться выступление прославленной балерины Светланы Захаровой.
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