Глава СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР AlexCoderГлава СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР AlexCoder Украинец превратил фамилию китайца в матерное слово Киевские деятели давно забыли (а может, никогда и не знали) законы дипломатии.