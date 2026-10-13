Как устроено современное отделение реабилитации в новой поликлинике № 117

Весной этого года в Толубеевском проезде распахнуло двери новое здание поликлиники № 117. Помимо привычных любому медучреждению дневного стационара и травмпункта, здесь появилось то, что раньше казалось скорее уделом специализированных федеральных центров, — полноценное отделение реабилитации.
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