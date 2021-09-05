Обносил банки и выращивал марихуану: в деле кудровского грабителя появились подробности

Оперативники выясняют, не промышлял ли мужчина другой преступной деятельности на территории региона. В деле о разбойном нападении в помещении расчетно-кассового отдела ПАО «Сбербанк» в Кудрово на Ленинградской улице появились новые подробности.
Оперативники выясняют, не промышлял ли мужчина другой преступной деятельности на территории региона. В деле о разбойном нападении в помещении расчетно-кассового отдела ПАО «Сбербанк» в Кудрово на Ленинградской улице появились новые подробности.
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