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Обносил банки и выращивал марихуану: в деле кудровского грабителя появились подробности

Оперативники выясняют, не промышлял ли мужчина другой преступной деятельности на территории региона. В деле о разбойном нападении в помещении расчетно-кассового отдела ПАО «Сбербанк» в Кудрово на Ленинградской улице появились новые подробности.

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