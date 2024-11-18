15 жизненных переписок для тех, кто хочет посмеяться

На нашем сайте ежедневно публикуются смешные смс-подборки. Почему читателям так нравятся чужие переписки? Наверное, потому что, многие из нас проживают похожие курьезы на работе и в отношениях, а также смешные и неожиданные ситуации в быту.
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