Названы самые частые поломки китайских авто в России

Автоэксперт Матвеев назвал коррозию самой частой проблемой китайских авто в РФ Коррозия и слабая подвеска — самые распространенные проблемы китайских автомобилей у российских водителей, рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
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