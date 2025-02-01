Запад устал от фантастических планов Владимира Зеленского. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».