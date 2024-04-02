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Путин вынес приговор «семибанкирщине»

Путин вынес приговор «семибанкирщине»

Вчера 639 прочитали Судя по публичной риторике президента России Владимира Путина, прежние правила распоряжения имуществом, находящимся в формальной собственности наших многочисленных олигархов, кардинально меняются.

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Комментарии
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Россиянин
Завод на котором работаю, национализировали. Зарплата выросла. Оборудование закупается. Заказы пошли, еле успеваем. Раньше хозяйчик все клал себе в карман. О заказах вообще не думал. Ему главное ежемесячно 200 миллионов на стол. Как хотите и точка. А еще профилакторий вернули заводу. Там хозяйчик обустроил себе поместье. Наверное будут набирать врачей и заниматься оздоровлением трудящихся. Все как прежде. Урра!!!😊 Раньше наш завод рабочие обходили стороной. А теперь отбою нет от желающих. Только выбирай специалистов с умом.
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21 час.
Александр Рожков
Свежо предание....
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