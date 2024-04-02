Путин вынес приговор «семибанкирщине»

Россиянин

Завод на котором работаю, национализировали. Зарплата выросла. Оборудование закупается. Заказы пошли, еле успеваем. Раньше хозяйчик все клал себе в карман. О заказах вообще не думал. Ему главное ежемесячно 200 миллионов на стол. Как хотите и точка. А еще профилакторий вернули заводу. Там хозяйчик обустроил себе поместье. Наверное будут набирать врачей и заниматься оздоровлением трудящихся. Все как прежде. Урра!!!😊 Раньше наш завод рабочие обходили стороной. А теперь отбою нет от желающих. Только выбирай специалистов с умом.