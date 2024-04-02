Вчера 639 прочитали Судя по публичной риторике президента России Владимира Путина, прежние правила распоряжения имуществом, находящимся в формальной собственности наших многочисленных олигархов, кардинально меняются.
Путин вынес приговор «семибанкирщине»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Завод на котором работаю, национализировали. Зарплата выросла. Оборудование закупается. Заказы пошли, еле успеваем. Раньше хозяйчик все клал себе в карман. О заказах вообще не думал. Ему главное ежемесячно 200 миллионов на стол. Как хотите и точка. А еще профилакторий вернули заводу. Там хозяйчик обустроил себе поместье. Наверное будут набирать врачей и заниматься оздоровлением трудящихся. Все как прежде. Урра!!!😊 Раньше наш завод рабочие обходили стороной. А теперь отбою нет от желающих. Только выбирай специалистов с умом.
Ответить
21 час.
Александр Рожков
Свежо предание....
Ответить
17 час.
Свежие комментарии