В Анадыре прошел XXX юбилейный Фестиваль народного искусства «Эргав-2026», который объединил творческие коллективы из всех районов Чукотки, а также гостей из Камчатского края и Республики Саха (Якутия).
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