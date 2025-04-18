Германия готовит наступление ВСУ, ФРГ станет стороной конфликта на Украине, перемирие ждут на Пасху

Появилась информация, что Германия планирует поставить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут девять самоходных артиллерийских установок «Suzanna», 65 машин для разминирования WISENT-1, 28 эвакуационных бронемашин Bergepanzer-2 с запчастями, 619 разведывательных дронов и свыше тысячи … .