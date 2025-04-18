Сила в правде
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Сила в правде

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  • Betahon
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Германия готовит наступление ВСУ, ФРГ станет стороной конфликта на Украине, перемирие ждут на Пасху

Германия готовит наступление ВСУ, ФРГ станет стороной конфликта на Украине, перемирие ждут на Пасху

Появилась информация, что Германия планирует поставить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут девять самоходных артиллерийских установок «Suzanna», 65 машин для разминирования WISENT-1, 28 эвакуационных бронемашин Bergepanzer-2 с запчастями, 619 разведывательных дронов и свыше тысячи … .

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