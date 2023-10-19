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Рособрнадзор анонсировал грядущие изменения в системе поступления в 10 класс

Рособрнадзор анонсировал грядущие изменения в системе поступления в 10 класс

Рособрнадзор анонсировал грядущие изменения в системе поступления в 10 класс школы. По словам главы ведомства Анзора Музаева, существующая система «конкурсов аттестатов» не работает в интересах школьников и общества в целом.

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