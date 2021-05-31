Простые советы по сбору чемодана 17 июля 2020 Независимо от того, собираетесь вы в санаторий или планируете провести месяц на даче, ждете поездку с друзьями или романтические выходные с любимым мужчиной где-то у моря, если у вас впереди активные дни, поездки на природу, долгие пешие прогулки и вечерние развлечения, то вам потребуется действительно много вещей, которые еще нужно как-то упаковать в чемодан! И сборы в дорогу могут стать серьезной проблемой! Конечно, было бы весело потратить первый день путешествия на магазины и шопинг в поисках купальника или сменных сандалий вместо тех, что вы забыли, но лучше провести время, отдыхая у бассейна или на пляже с хорошей книгой и освежающим коктейлем.