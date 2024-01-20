На элитную подмосковную Павловскую гимназию, обучение в которой стоит 1,8 миллиона рублей в год, завели уголовное дело.
Armani - можно, "Я - русский" - нельзя
Комментарии
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Bogdan Stupin
По такой "логике" получается, что оплачивается не среднее (школьное, хотя и привилегированное) образование ребенка из российской семьи, а взращивание в закрытом анклаве фактически англосакса, пусть и местечкового розлива. Но готового ненавидеть собственную страну за то, что ее не любят власть имущие в обожаемых им краях...
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9 час.
лина любимцева
Это не школа. Это черт его знает что.
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9 час.
лл
лина любимцева
Какой там "спонсор"? Этот "спонсор" сам зарабатывает на школе.
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9 час.
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