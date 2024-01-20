Armani - можно, "Я - русский" - нельзя

Bogdan Stupin

По такой "логике" получается, что оплачивается не среднее (школьное, хотя и привилегированное) образование ребенка из российской семьи, а взращивание в закрытом анклаве фактически англосакса, пусть и местечкового розлива. Но готового ненавидеть собственную страну за то, что ее не любят власть имущие в обожаемых им краях...