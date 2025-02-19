Услышали друг друга. Правда ли, что с России снимут санкции после переговоров с США?

С тем, что санкционный вопрос нужно включить в мирное соглашение, согласна и американская сторона 18 февраля в Эр-Рияде прошел первый этап переговоров между Россией и США, которые провели глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио.