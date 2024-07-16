Президент Польши Дуда заявил, что НАТО готовится к войне

Президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Wirtualna Polska заявил, что НАТО готовится к военному конфликту, пояснив, что альянс должен быть достаточно силен, чтобы отпугнуть потенциальных агрессоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии