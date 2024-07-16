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Президент Польши Дуда заявил, что НАТО готовится к войне

Президент Польши Дуда заявил, что НАТО готовится к войне

Президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Wirtualna Polska заявил, что НАТО готовится к военному конфликту, пояснив, что альянс должен быть достаточно силен, чтобы отпугнуть потенциальных агрессоров.

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