В Госдуме предложили добавить фотографию ребенка в свидетельство о рождении

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Sergey Ivanov

Вот уж действительно, Госдура!! На этот раз сама себя переплюнула! Скоро кто- нибудь их этих идиотов предложит вживлять в мозги младенца чип с паспортными данными.... Похоже, нашим парламентариям больше нечем заняться. А между тем, в Ростове митинги по поводу отключения электричества и, соответственно, отсутствия воды. Начальство нам объяснило, что это от жары. Зимой нам скажут, что от холода... Да, господа, зима скоро! И скоро опять из- под земли начнут бить гейзеры горячей воды! А еще, для сведения наших идиот- патриотов, износ городской инфраструктуры достигает 80% в европейской части и 90%- в Сибири. А еще- есть у нас немало аварийного жилья. И в домах, которые каждую минуту готовы обрушиться, живут люди! А если уж наши господа депутаты озаботились детишками- то есть нормальное решение: Изъять дворцы у наших господ эффективных менеджеров- тем более, что построены на украденные у народа деньги- и устроить в них дома отдыха или детские оздоровительные лагеря. А что до свидетельства о рождении- то опять же, есть здравое решение: Дополнить его, например, сведениями о группе крови, поместить в него сведения о ДНК... По крайней мере, в этом есть смысл: Врачам не надо будет тратить время при переливании крови. А в самом худшем случае, код ДНК поможет при опознании трупа, когда другими методами уже ничего нельзя сделать.