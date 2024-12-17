Диаспоры организовали вечер Лезгинки. Ни одного русского мужика не позвали, зато список полон русских дам

Avia.pro - СМИ "Лезгинка на веках": вечер танцев в Великом Новгороде или где тут место для русского в хороводе? В сердце древнего русского города, под сводами его многовековой истории, гремит событие, которое обещает оставить след в памяти горожан — "Вечер лезгинки", организованный представителями чеченской и азербайджанской диаспор.