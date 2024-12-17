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  • N N
    Их проно здесь, таких! Поэтому даже не берутся контролирующие органы перепроверять "честных" мигрантов. Поскольку ОБА...Жена киргиза расс...
  • Игорь Максаков
    Гнать всех наХ из России не разбирая кто там среди них киргиз или узбек, уже здесь не дают спокойно жить, то сто пять...Жена киргиза расс...
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    Да их полностью здесь, таких халиловых! Они до сих пор живут в Советском Союзе!Жена киргиза расс...

Диаспоры организовали вечер Лезгинки. Ни одного русского мужика не позвали, зато список полон русских дам

Диаспоры организовали вечер Лезгинки. Ни одного русского мужика не позвали, зато список полон русских дам

Avia.pro - СМИ "Лезгинка на веках": вечер танцев в Великом Новгороде или где тут место для русского в хороводе? В сердце древнего русского города, под сводами его многовековой истории, гремит событие, которое обещает оставить след в памяти горожан — "Вечер лезгинки", организованный представителями чеченской и азербайджанской диаспор.

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Комментарии
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Владимир Витковский
... ты же нагадишь под себя при встрече, буратино!!!
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31 мин.
ВВ
Владимир Витковский
... онО приползет с грязным вонючим стадом...однО онО  под себя нагадит...
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28 мин.
ВМ
Виктор Миков
Откуда столько интеллектуалов с Кавказа, весь интеллект которых в пятках ног
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26 мин.

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