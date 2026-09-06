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Регионы России

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Сборная России заняла третье место на Играх кочевников в Киргизии

Сборная России заняла третье место на Играх кочевников в Киргизии

В Играх приняли участие представители 112 стран, которые соревновались в 43 видах спорта, включая различные дисциплины борьбы, конный спорт и другие направления.

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