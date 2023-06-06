Сало в банке по старинному рецепту: за 2 дня маринуется до идеального вкуса и текстуры

Нежное сало, которое буквально тает во рту, приготовить намного проще, чем кажется. Сбалансированного вкуса можно добиться при помощи проверенного старинного рецепта: сало маринуется за 2 дня в обычной банке, приобретая идеальную текстуру и аромат.
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