15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой

Человек очень боится стареть, особенно ему неприятно, если это замечают другие. Молодость проходит незаметно, и внезапно мы начинаем замечать, что у глаз появились морщины, на подоконнике появились помидоры, а в волосах — седина.
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