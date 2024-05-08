Песков назвал опасной провокацией украинскую петицию о приглашении войск НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно вызывающей провокацией петицию о приглашении иностранных войск на Украину, которая появилась на сайте президента этой страны Владимира Зеленского.
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