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Малые модульные реакторы впервые получили крупного коммерческого клиента

Малые модульные реакторы впервые получили крупного коммерческого клиента

Малые модульные атомные установки предлагают упрощенную, изначально безопасную конструкцию, более быстрое строительство и гибкость в месте развертывания по сравнению с крупномасштабными ядерными станциями.

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