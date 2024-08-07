Рационализаторы принесли уральским металлургам за полгода почти 300 миллионов рублей

ММК повышает эффективность рационализаторской деятельности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии 2024 года на ММК суммарный экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений составил 284,2 миллиона рублей.