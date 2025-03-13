Когда все может измениться кардинально: переломные годы жизни каждого знака зодиака, от которых зависит будущее Ольга БезродняяВажнейшие жизненные находки, как правило, сопутствуют временным фазам, которые могут стать как трудными, так и наполненными возможностями.