Ukraine Hits Refinery as Moscow Prepares to Extend Diesel Export Ban

Ukraine hit overnight an oil refinery near Moscow, damaging a processing plant co-owned by Rosneft and Gazprom Neft, as Russia prepares to extend its ban on diesel exports through the end of October.
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