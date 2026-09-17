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Ukraine Hits Refinery as Moscow Prepares to Extend Diesel Export Ban

Ukraine hit overnight an oil refinery near Moscow, damaging a processing plant co-owned by Rosneft and Gazprom Neft, as Russia prepares to extend its ban on diesel exports through the end of October.

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