Путь Hitachi: от шахтного мотора до глобальной технологической империи

Есть бренды, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Они просто всегда были рядом: в витринах магазинов, в разговорах о надежной технике, в воспоминаниях о первых серьезных покупках.
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