В Китае суд лишил родителей опеки над дочерью, которую они оставили няне

В китайской провинции Шаньси суд лишил биологических родителей опеки над дочерью, которую они фактически оставили с няней на 13 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым