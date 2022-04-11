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Чужого горя не бывает: как Красный Крест нарушил медицинскую этику

Чужого горя не бывает: как Красный Крест нарушил медицинскую этику

Международный комитет Красного Креста (МККК) не проявляет должной оперативности и практически безразличен ко всем обращениям по вопросам состояния здоровья и условий содержания на Украине пленных военнослужащих РФ, заявляют в российском Минобороны.

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