Чужого горя не бывает: как Красный Крест нарушил медицинскую этику

Международный комитет Красного Креста (МККК) не проявляет должной оперативности и практически безразличен ко всем обращениям по вопросам состояния здоровья и условий содержания на Украине пленных военнослужащих РФ, заявляют в российском Минобороны.
Международный комитет Красного Креста (МККК) не проявляет должной оперативности и практически безразличен ко всем обращениям по вопросам состояния здоровья и условий содержания на Украине пленных военнослужащих РФ, заявляют в российском Минобороны.
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