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Царьград

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Золтан Кошкович критикует Германию: 7 миллиардов евро для Украины

Золтан Кошкович критикует Германию: 7 миллиардов евро для Украины

Аналитик Золтан Кошкович осудил заявление Олафа Шольца о поддержке Украины, отметив роль Германии в конфликте.

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