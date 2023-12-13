Бизнес-омбудсмен Карелии рассказала о работе в сфере профилактики коррупции

8 декабря уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия приняла участие в работе круглого стола «Роль институтов гражданского общества в вопросах профилактики и противодействия коррупции».
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