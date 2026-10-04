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Воронежские новости

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В Панинском районе произошло ДТП с пострадавшими

В Панинском районе произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась на 53-м километре трассы Р-193, неподалёку от села Верхняя Катуховка. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» потерял контроль над машиной, и автомобиль съехал в кювет.

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