SHOT: бывшая жена Косенко Саша Белаир получила иск от Роскомнадзора

Роскомнадзор (РКН) подал иск против бывшей жены блогера Сергея Косенко Саши Белаир (настоящее имя — Александра Белякова).
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