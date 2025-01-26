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Жених на цыпочки встал: В Астрахани первоклассника женили на 13-летней

Жених на цыпочки встал: В Астрахани первоклассника женили на 13-летней

Российские законы против национальных обычаев — пустой звук? В одном из престижных ресторанов Астрахани на днях прошло необычное торжество.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Об адаптации цыган можно только анекдоты рассказывать. Для цыган должна быть зона оседлости и жесткое наказание за любое нарушение наших законов. А за наркотики (а в них вовлечено практически все население) - пожизненный срок!
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15 час.
Александр Пятнистый
за наркоту-смерть, а не пожизненный срок. Нахрена я буду платить за содержание ублюдков7
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13 час.

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