Куда летит «Вояджер» и что случится с ним через 40 тысяч лет

«Вояджер-1» — это аппарат, который улетел так далеко, что радиосигнал до него идёт почти сутки. Он стартовал в 1977-м, пережил моду на диско, десятки правительств и почти всю бытовую электронику, но до сих пор шепчет Земле из межзвёздной темноты передатчиком, который слабее лампочки.