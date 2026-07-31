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Куда летит «Вояджер» и что случится с ним через 40 тысяч лет

Куда летит «Вояджер» и что случится с ним через 40 тысяч лет

«Вояджер-1» — это аппарат, который улетел так далеко, что радиосигнал до него идёт почти сутки. Он стартовал в 1977-м, пережил моду на диско, десятки правительств и почти всю бытовую электронику, но до сих пор шепчет Земле из межзвёздной темноты передатчиком, который слабее лампочки.

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