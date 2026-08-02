Взрыв на Кудринской площади в Москве – очередное свидетельство преступной сущности киевского режима Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Чем дольше идет специальная военная операция на Украине, тем более изощренными и иезуитскими становятся методы действий хунты Зеленского.