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Украина – террористическое государство во главе с незаконной хунтой

Украина – террористическое государство во главе с незаконной хунтой

Взрыв на Кудринской площади в Москве – очередное свидетельство преступной сущности киевского режима Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Чем дольше идет специальная военная операция на Украине, тем более изощренными и иезуитскими становятся методы действий хунты Зеленского.

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