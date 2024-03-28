Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Что касается миграционного законодательства...

Сейчас     в  связи          с  терактом   в  "Крокусе"    у  всех  на  слуху    мигрантская   тема.  Я  тоже   собиралась    написать  об  этом,  но  мои  дорогие   комментаторы  меня  опередели,  так  что   сегодня  я    вынесу    в  отдельный    пост    замечательный    комментарий    от   Нины Б.

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