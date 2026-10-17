Хиджаб раздора: Алиев резко ответил Эрдогану на попытку Анкары учить Баку жизни Максим Шевченко: «Азербайджан с религиозной точки зрения ближе к исламскому населению России, чем к Турции» Ирина Мишина Фото: Елена Афонина/ТАСС Материал комментируют: Максим Шевченко Конфликт вокруг запрета хиджабов в школах Азербайджана неожиданно вышел за пределы республики и стал поводом для разлада в отношениях с соседней Турцией.
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Важно то, что советник президента Турции Реджепа Эрдогана Октай Сарал "заявил" и "призвал Баку отменить ограничения".
Но это же вмешательство во внутренние дела независимого, суверенного Азербайджана. Как будет выглядеть Алиев, если согласится с "призывом" из Турции и отменит распоряжение о принятой форме одежды в школах?
Тогда сразу вопрос - а что ещё будет в следующих "призывах"?
В общем-то стоит на дореволюционные фотографии российских мусульманских народов взглянуть - НИГДЕ хиджабов не было! Лица скрывали по-моему только а Средней Азии паранджой. Насколько я знаю, ислам и не требует прятать женские лица - надо только волосы скрывать!
"Мода" на ЗАГРАНИЧНЫЕ исламские аксессуары, типа хиджабов и пр. - появилась В ПОСЛЕДНИЕ СОВЕТСКИЕ И ПОСЛЕСОВЕТСКИЕ ГОДЫ во всех постсоветских странах - не только в Айзербайджане!
Как говорил товарищ Сталин: "Кадры решают всё!" - а ОТКУДА нынешние исламские кадра? В перестроечные и "святые 90-е" годы среди мусульманской молодёжи БЫЛО ПРИНЯТО обучаться религиозным предметам в исламских странах, ТРАДИЦИОННО РУСОФОБСКИХ !!!
В чём смысл этих "замоташек"? Ни к какой религии "замоташки" отношения не имеют, от слова совсем. Уроды, которые "намазываются" в любом месте, бросая все дела, ни мусульманами, ни представителями какой-либо другой религии тоже не являются. По причине того, что после "намазывания" идут жрать водку, колоться наркотиками, насиловать, убивать и т.д. Россия - это самая цивилизованная во всех смыслах страна в мире. И пора бы уже законодательным и правоохранительным органам России реально заняться всем этим "религиозным" беспределом! Пора бы уже всех "мусульманов", террористов, бандитов, насильников начать привлекать к уголовной ответственности, вплоть до смертной казни!
А как в Турции относятся к никабу ???
Два носорога поспорили - у кого замоташки более правильные.
И нам нужно брать пример с Алиева в этом вопросе.