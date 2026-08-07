Пенсии брянских военных и силовиков проиндексируют на 4% с 1 октября

Размер индексации будет зависеть от роста цен и денежного довольствия действующих силовиков.Осенью 2026 года страховые выплаты бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств в Брянской области будут повышены.
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