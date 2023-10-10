Глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход процессуальной проверки о гибели мужчины в Челябинской области

В СМИ размещено обращение к руководству СК России, в котором родственники погибшего жителя Челябинской области сообщают, что гибель мужчины наступила в результате некачественного лечения в одном из медицинских учреждений.
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