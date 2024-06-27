Как вести себя правильно во время ссоры: 10 золотых советов

Неумение правильно вести вести себя, выясняя отношения, может лишь усугбить проблему. Каких правил полезно придерживаться в процессе конфликта, чтобы не обидеть оппонента и сберечь свои нервы? Вот 10 правил, которые помогут более спокойно решать наболевшие проблемы в отношениях.
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