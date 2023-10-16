В Эквадоре избрали президентом молодого мало кому известного человека

Выборы главы государства в латиноамериканской республике выиграл Даниэль Нобоа. Еще восемь-девять недель назад рейтинг этого 35-летнего молодого человека был на уровне статистической погрешности и о нем вообще мало кто чего знал.
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