Ливни в Дубае: самолеты плывут по аэропорту как по морю. Видео со взлетной полосы

Солнце в Дубае светит 350 дней в году, поэтому ливни застали всех врасплох. Крайне нехарактерные для региона дожди затопили один из самых крупных торговых центров мира, а самолеты в аэропорту почти превратились в корабли, которые плывут по морю посреди взлетной полосы.
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