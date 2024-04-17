Ливни в Дубае: самолеты плывут по аэропорту как по морю. Видео со взлетной полосы

Солнце в Дубае светит 350 дней в году, поэтому ливни застали всех врасплох. Крайне нехарактерные для региона дожди затопили один из самых крупных торговых центров мира, а самолеты в аэропорту почти превратились в корабли, которые плывут по морю посреди взлетной полосы.