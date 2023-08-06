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Пушилин: обстрел со стороны ВСУ привел к пожару в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли

Пушилин: обстрел со стороны ВСУ привел к пожару в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли

Обстрел, осуществленный Вооруженными силами Украины, привел к пожару в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли.

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