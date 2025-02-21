TJSM: риск депрессии выше у женщин, занимающихся сексом реже 11 раз в год

Ученые из Первой дочерней больницы Аньхойского Медицинского университета (Китай) установили, что между низкой сексуальной активностью (менее 11 половых контактов за 12 месяцев) и депрессией у женщин есть взаимосвязь.
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