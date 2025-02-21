Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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TJSM: риск депрессии выше у женщин, занимающихся сексом реже 11 раз в год

TJSM: риск депрессии выше у женщин, занимающихся сексом реже 11 раз в год

Ученые из Первой дочерней больницы Аньхойского Медицинского университета (Китай) установили, что между низкой сексуальной активностью (менее 11 половых контактов за 12 месяцев) и депрессией у женщин есть взаимосвязь.

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